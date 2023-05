Sindian : Des populations se démarquent "d'une utilisation de la Casamance comme bouclier "

"La Casamance ne saurait être un bouclier pour personne", déclare une frange de la population de Sindian proche du maire de cette localité, Ansou Sané.





Yayakh Badji, qui a fait l'économie de la déclaration d'affirmer : "Que ceux qui doivent répondre de leurs actes devant la justice le fassent en toute responsabilité." Ces populations, sans nommer directement le leader du Pastef Ousmane Sonko, affirment que "le Sénégal reste un pays démocratique avec des institutions publiques fortes et indépendantes. Il ne saurait être toléré des actes insurrectionnels et autres pour défier la République".

Ces partisans du maire de Sindian s'insurgent ainsi contre la destruction des biens privés et publics.





Selon Yayakh Badji, conseiller municipal à Sindian, et porte-parole du jour, ces actes de vandalisme ne peuvent pas être acceptés. Ils accusent Sonko de tenir des déclarations contradictoires et d'avoir une posture anti-républicaine.





Le conseiller municipal Yayakh Badji de confier que le peuple du Fogny soutien le président de la République. D'ailleurs, une cérémonie de prières et de lecture du Coran par les imams et oulémas du Fogny a été organisée pour le chef de l'État et pour toutes les réalisations entreprises dans la zone. Notamment le retour de la sécurité et la paix, le désenclavement de la zone, entre autres.