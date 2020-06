Sine-Saloum : Les paysans reçoivent de l'argent à la place des semences

Le mouvement Aar Sunu Momel est en tournée de 15 jours dans le Saloum pour constater la situation agricole dans les différentes communes des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Son président, Bassirou Ba dit << Toucouleur Baye >> a exprimé, au nom de ses pairs, ses craintes sur la distribution des semences.



Dans la commune de Diamal, les producteurs dans le village de Kèbé Thiéyène se sont réunis en assemblée générale lors de laquelle ils informent qu’ils n’ont pas vu de graine et ont juste reçu de l’argent de la part des opérateurs.





"On nous fait signer pour avoir reçu des semences alors que nous avons reçu de l’argent. Les opérateurs nous menacent en nous intimant l’ordre de prendre l’argent sinon nous risquons de n’avoir ni de l’argent ni des graines", a déclaré Samba Diané, porte parole du chef de village Kébé Thiéyène.

Dénonçant ce scandale, Diébel Diankha, habitant de Guissam, affirme qu’ils risquent de vivre la même chose avec l’octroi des intrants et matériels agricoles. " Nous n’avons pas besoin de l’argent, nous voulons des semences", précise-t-il.





<< Aar souniou Momel >> qui compte saisir les plus hautes autorités, invite l’État du Sénégal à casser cette barrière (les intermédiaires) imposée par ces opérateurs et qui se trouvent être la plus grande entreprise de déstabilisation de l’agriculture selon eux.





Bassirou Ba d'indiquer qu'il y a des chefs de villages qui complotent avec des opérateurs alors qu'ils n'ont pas payé les impôts. Les opérateurs doivent respecter leurs engagements concernant les quotas, dit-il.