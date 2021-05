Sit-in contre l'homosexualité au Sénégal : Le Collectif And Defar Jikko yi de Mbour donne le tempo

Le message est clair : "Non à l'homosexualité au Sénégal". Cette phrase a retenti haut et fort et plus d'une fois à la grande mosquée de Thioce de Mbour. Ceux qui ont répondu présents au sit-in du Collectif And Deffar Jikko Yi ont scandé la complainte durant des heures.





Bouchra Wade, coordonnateur du Collectif explique : "Nous n'acceptons pas l'homosexualité. Nous demandons la criminalisation des actes contre nature. Un programme pour que d'ici 2026, le pays légalise l'homosexualité est mis en branle au Sénégal. Pis, encore ils ont commencé à l'inculquer à nos enfants à l'école. Nous les avons élus et ils doivent se conformer aux exigences du peuple. Si deux personnes de même sexe forniquent dans leur chambre, c'est leur problème. Ce sera à eux d'en découdre avec Dieu. Cependant, nous n'accepterons jamais que l'homosexualité soit légalisée au Sénégal. Les autorités, ce qu'ils disent tout haut ne reflète pas la réalité de leur démarche".





Ainsi, le Collectif And Deffar Jikko Yi réclame le vote d'une loi pour la criminalisation de l'homosexualité.