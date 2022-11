Sit-in devant la direction des impôts et domaines : Le préfet de Dakar dit niet à la fédération des victimes du foncier

Le préfet de Dakar dit niet à la demande de sit-in de la fédération des victimes du foncier, qui était prévu ce lundi 7 novembre devant la direction des impôts et domaines. Dans l'arrêté de l'interdiction du sit-in, l'autorité préfectorale évoque des troubles à l'ordre publique, entrave au fonctionnement normal d'un service public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Toutefois, la fédération compte poursuivre son plan d’action et révèle qu'une autre demande sera déposée à la Préfecture de Guédiawaye ce mercredi pour une déclaration de marche le lundi 14 novembre à Guédiawaye.