Sitor Ndour : «Si j’avais la force de Ousmane Sonko, personne n’aurait pensé à…»

Sitor Ndour suggère que la justice sénégalaise a fait du deux poids, deux mesures. Il estime qu’il y a une différence de traitement entre lui et Ousmane Sonko alors qu’ils sont tous les deux accusés de viol.



S’il salue son acquittement par la chambre criminelle, l’ancien directeur général du COUD regrette de n’avoir pas pu comparaître libre comme semble sur le point de le faire le président de Pastef. «Ousmane Sonko est accusé de viol (par Adji Sarr), rappelle-t-il. Il est renvoyé devant la chambre criminelle, mais il est en liberté. Il mène ses activités. Cela constitue une jurisprudence. Je devais pouvoir bénéficier de la jurisprudence Ousmane Sonko. Mais on m’a privé de cela.»



Sitor Ndour voit une seule explication : «Ousmane Sonko est fort. Il n’est pas Sitor Ndour, voilà la différence. Si j’avais la force de Ousmane Sonko, personne n’aurait pensé à me placer sous mandat de dépôt. C’est clair.»



Le responsable APR ressasse : «Dans ce pays, quand on accuse quelqu’un qui est du gouvernement, tout le monde dit que c’est vrai. Mais quand on accuse un opposant, on dit que c’est une cabale judiciaire. C’est faux. C’est ça le malheur.»