Situation au Mali : Alioune Tine " gravement préoccupé "

"Je suis gravement préoccupé par la situation parce que c’est un coup d’Etat. Je suis étonné par la situation au Mali après ce qui c’est passé au Tchad et la réaction à la fois de la communauté africaine et la communauté internationale’’.C'est le sentiment qui anime, le président fondateur du think tank Afrikajom centre, Alioune Tine, qui faisait une intervention sur France 24.D'ailleurs, il se désole qu'on soit en train d'assister "aux moments les plus sombres de l’histoire politique de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel depuis les indépendances".