Situation au Mali : Dethié Fall et son parti s'insurgent contre les sanctions de la CEDEAO

Le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) et son Président, Déthié Fall s’insurgent contre les sanctions infligées au Mali, ce dimanche 09 janvier 2022, lors du sommet extraordinaire tenu à Accra, par la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).





"En prenant de telles sanctions, nous remarquons plus une optique d’asphyxier et d’étouffer la population malienne, déjà éprouvée par la crise sécuritaire et sanitaire, que de sanctionner les leaders de la transition. Nous alertons dès lors d’une incohérence par rapport à l’article 3 du traité révisé de la CEDEAO qui consiste à élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les Etats Membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Ce qui pourrait induire un risque de soulèvement populaire consécutif à cette asphyxie, et par ricochet contribuer davantage à la fragilisation du Mali et de la zone Sahel. L’on ne résout pas un coup d’Etat par une insurrection", estime le député Dethié Fall.





Ainsi, le PRP en appelle à l’humanisme des dirigeants de la CEDEAO envers leurs peuples et leur rappelle l’esprit de cette organisation communautaire dans sa volonté de communion, de coopération et d’intégration des peuples.





Pour Dethié Fall et Cie, "la CEDEAO devrait, en son sein, être dans la pédagogie par l’exemplarité en sanctionnant aussi et d’abord les chefs d’Etat qui ont mené leur pays dans l’irrégularité constitutionnelle en tripatouillant les textes, lois et règlements de leurs pays pour se maintenir au pouvoir au moyen de mandats de trop ou au moyen de mise à l’écart de leurs adversaires politiques. Instaurant ainsi une instabilité sociale et politique permanente dans leur pays".









Le PRP et son président demandent solennellement au Président Macky Sall de ne pas embarquer le Sénégal dans cette démarche d'étouffement d'un peuple frère et de faire montre d'empathie envers le peuple malien.





Mieux, ils militent pour une transition pacifique, concertée et inclusive du pouvoir militaire aux civils et un retour à l’ordre constitutionnel. Tout en renouvelant leur soutien aux frères et sœurs du Mali.