Situation critique à Ziguinchor : Trois manifestants morts, des tirs entendus et plusieurs dégâts enregistrés

La situation reste toujours tendue à Ziguinchor. Le bilan s'est alourdi. On dénombre déjà trois morts. Des tirs d’armes à feu tonnent en guise de sommations. Malgré tout, les jeunes sont toujours en furie. La tension est encore vive en cette période dans la capitale Sud du pays, fief de Ousmane Sonko.





Après Sidya Diatta de la jeunesse patriote et Omar Sarr dont l’âge n'est pas encore déterminé, un autre est tombé sur le champ de bataille. Il s'agit d'un jeune mécanicien de profession est mort à Ziguinchor au niveau du quartier Korentas. Bécaye Badjo âgé d'une vingtaine d'années, selon les témoignages, il était à bord d’une moto Jakarta lors des faits. Un mort de plus qui vient compliquer la situation dans la ville de Ziguinchor. Les manifestations continuent et les FDS visiblement débordées pour dissuader ou faire reculer ces jeunes ont commencé à faire usage de gros moyens, ils ont entamé des tirs de sommation au niveau de certains quartiers.