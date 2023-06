Situation nationale : Souleymane Ndiaye condamne les scènes de violences et appelle au calme et à la retenue

Souleymane Ndiaye, secrétaire général de la S2D et Directeur général de la Sapco a réagi aux dernières actualités émaillées par des scènes de violences suite à la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse" dans l'affaire Sweet Beauté.





Pour rappel, la corruption de la jeunesse est une infraction à la loi pénale prévue et punie par l’article 324 alinéa 2 du Code pénal qui dispose : "sera puni dès peines prévues au présent article, quiconque aura attenté aux mœurs en exécutant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au dessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement des mineurs de seize ans". La peine prévue sera selon l’alinéa 1 de l’article 324 du Code pénal de 2 à 5 ans et d’une amende de 300 000 à 4 000 000 frs.





Ainsi, c'est en toute indépendance que la justice a condamné M. Sonko à cette infraction prévue par la loi pénale.





Souleymane Ndiaye dit ainsi condamner "fermement les scènes de violences". Il condamne également les casses des biens publics et privés. Le Secrétaire général de la S2D a toutefois appelé "au respect des décisions de justice et au respect de nos institutions".





"J'appelle tout le monde au calme et à la retenue", lance-t-il.





Le patron de la Sapco déclare par ailleurs: "nous réitérons notre soutien sans faille à son Excellence le Président de la République Macky Sall et notre volonté de le soutenir pour un second quinquennat vu ses réalisations en si peu de temps".

Ceci étant, Souleymane Ndiaye de demander à l’Etat "de prendre ses responsabilités pour assurer la sécurité des personnes et des biens et d’arrêter ceux qui sèment la terreur.