Situation politique au Sénégal : Le message fort du roi Sibilumbaye d'Oussouye

À l'occasion de la 15e édition du festival international Kom-Kom de Ziguinchor, l'un des grands rendez-vous culturels prisés de la région Sud, le roi d'Oussouye a saisi l'opportunité pour adresser un message aux acteurs politiques.





Sibilumbaye est un guide écouté dans toute la Casamance. Du Blouf, à Mlomp Kassa, la parole du roi d’Oussouye est sacrée, selon la cour royale qui précise qu'il est la personnalité la plus sollicitée par les populations, en cas de besoin.







Face à la situation politique du pays, le roi Sibilumbaye a tenu à adresser un message aux acteurs politiques. Sa Majesté le roi d'Oussouye appelle les députés à cultiver la paix et la cohésion sociale au sein de l'hémicycle.





"J'appelle les acteurs politiques à cultiver la paix et la cohésion sociale entre eux. Il ne sert à rien de se battre pour des futilités. Évitons de tomber dans des pièges qui peuvent nous coûter cher. L'Assemblée nationale est un lieu sacré qu'on doit honorer. J'appelle les députés du pouvoir et de l'opposition à cultiver la paix et à faire preuve de responsabilité", a-t-il déclaré face à la presse.





Toujours dans sa logique de travailler pour une Casamance naturelle ancrée dans la paix, il aussi fait appel à toutes les forces vives de la région à s'unir pour bâtir ensemble la région verte pour le bien-être des populations.





Sibilumbaye est le 17e roi du royaume d'Oussouye. Il a été intronisé le 17 janvier 2000. Il est l’époux de trois femmes et père de 17 ans enfants. Il a comme rôle de faire régner la paix et de prendre soin des habitants de son royaume.