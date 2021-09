[Vidéo] Smart Sénégal : Le Numérique partout pour bâtir l'avenir

Le Programme Smart Sénégal confié par le Président Macky Sall à l’ADIE dans le cadre du PSE a permis de déployer des infrastructures réseaux et télécommunications et de mettre en place des plateformes numériques.





L’objectif étant de contribuer de manière significative, d’une part, à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers une plus grande sécurité des villes et un accès à l’éducation, la santé et l’information publique dans tous les départements du Sénégal et d’autre part pour appuyer le développement économique et social du Sénégal.