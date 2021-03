Soham Wardini, maire de Dakar : "Il faut être plus attentifs aux aspirations des jeunes''

La maire de Dakar, Soham Wardini, a appelé, vendredi, l’Etat, les collectivités locales, les partis politiques et les familles ’’à être plus attentifs aux aspirations des jeunes’’.

’’Ces évènements douloureux nous interpellent tous, Etat, collectivités territoriales, partis politiques et familles à être plus attentifs aux aspirations des jeunes, les aider et saisir les opportunités du temps présent et leur offrir des perspectives pour un avenir meilleur’’, a soutenu la maire de Dakar.

Soham Wardini s’exprimait en marge de la déclaration du Comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l’Etat de droit au siège du Réseau Siggil Jiggen.

Elle a appelé les jeunes à ’’ne pas céder au désespoir et à renoncer à la violence’’.