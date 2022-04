Soif à Dodji (Linguère) : Le forage en panne depuis 5 jours, les populations dans le désarroi

Les habitants de la commune de Dodji dans le département de Linguère ne savent plus où donner de la tête. Et pour cause, le moteur du forage de la localité est tombé en panne depuis 05 jours, causant beaucoup de désagréments chez les populations en ce mois béni de ramadan. Depuis jeudi, les activités économiques à Dodji sont au ralenti ; les populations sont constamment préoccupées par la recherche de l’eau. Pour se procurer le liquide précieux, les habitants de Dodji sont obligés de se rendre jusqu’ au village voisin de kholkhol distant de 7 kilomètres par tous les moyens de locomotion dont ils disposent. Les habitants de Dodji se disent éprouvés par le manque d’eau qui secoue leur localité. Toutefois, ils réclament un nouveau moteur pour le forage apte à alimenter correctement la commune et les villages environnants en eau potable.