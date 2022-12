Soirée hot au King Fahd : Aliou Sow crie son indignation et menace le monde artistique

Aliou Sow crie son indignation et menace le monde artistique

Les images de la soirée “Gala Chic et Glamour” continuent de faire parler d'elles. Suffisant pour que le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique s'indigne à travers un communiqué . Dans le document, Aliou Sow parle "d’images dégradantes et contraires à nos mœurs".





"De telles dérives comportementales sont totalement en déphasage avec nos réalités sociétales, une situation, heurtant profondément nos valeurs culturelles", a déploré le ministre de la Culture.





Aliou Sow prévient les acteurs culturels et promoteurs d'événements que “l'ouverture et la disponibilité du ministère à les accompagner et à soutenir leurs activités ne sauraient être une autorisation pour la promotion de contenus contraires aux valeurs et croyances”.