Soirée samba au King Fahd : And Sàmm Jikko yi soutient la plainte du comité de défense des valeurs morales

Le Collectif Ànd Sàmm Jikko yi soutient la plainte déposée par le comité de défense des valeurs morales contre les acteurs de la soirée "d'une obscénité rare" organisée à l'hôtel King-Fahd-Palace de Dakar le 10 décembre 2022.