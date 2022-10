Sokhna Ndatte Cisse primée à dubaï, mane seck distinguée au concours ma thèse en 180 secondes: Sonko tresse des lauriers aux lauréates

Après le sacre de deux émérites sénégalaises, le leader du Pastef Ousmane Sonko rend hommage aux femmes. Ce dernier renseigne qui a pris langue avec le maître coranique, Oustaz Cheikhouna Cissé qui a encadré Sokhna Ndatté Cissé qui vient de remporter le prix du concours international de récital du saint Coran.







"J’ai pu échanger avec Oustaz Cheikhouna Cissé, le maître coranique qui a assuré l’apprentissage et accompagné Sokhna Ndatté Cissé, 14 ans et originaire de Touba, qui vient de remporter le premier prix du concours international de récital du Saint Coran à Dubaï. Je lui ai exprimé tout l’honneur qu’ils font au Sénégal et j'ai félicité l’illustre lauréate", a assuré Ousmane Sonko.