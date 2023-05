Solal Dal-Jitalal kawas: Un programme pour endiguer la mendicité Juvenile et les Ist





Une campagne de sensibilisation contre l’errance, la mendicité juvénile et des infections sexuellement transmissibles a été lancée, hier, à Dakar. Dénommée Solal Dal-Jitalal Kawas ce programme a touché plus d’une centaine de jeunes de la rue dans les quartiers de la Médina.





A travers la première composante, des centaines de chaussures à claquettes ont été distribués à des enfants dans la tranche d’âges de 6 ans à 15 ans, à travers le slogan «Solal dall ». Au delà de son sens propre, il a sensibilisé sur les dangers majeurs avec lesquels cohabite l’enfant dans la rue. Ainsi, de petits messages d’auto-protection, des stratégies simples d’appels à secours et certaines normes élémentaires d’hygiène ont été transmis aux enfants et aux adultes qui les incitent à tendre la main et à leurs parents.