Soldats sénégalais tués en Gambie: Le président Macky Sall réagit

Macky Sall réagit aux daces de soldats Sénégalais en Gambie

Au lendemain du communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), le chef de l’Etat, Macky Sall a réagi. Ceci, pour présenter ses condoléances aux familles éplorées suite aux échanges de tirs en terre gambienne. Lesquels se sont soldés par la mort de deux soldats sénégalais. «J’adresse mes condoléances émues aux familles de nos braves soldats décédés lors d’une opération de sécurisation, de lutte contre le trafic de bois au sud de Bwiam, dans le cadre de la mission de la CEDEAO en Gambie. Paix à leur âme. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés», a écrit le président de la République, sur Twitter, ce mardi 25 janvier.





Le document de la Dirpa avait informé que «lors d’une action de sécurisation, au sud de Bwiam, en Gambie, ce lundi 24 janvier aux environs de 10 h, une patrouille militaire du 5e Détachement sénégalais de la Mission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest a essuyé des coups de feu tirés par des éléments armés supposés appartenir au Mfdc, d’un volume estimé à deux groupes de combat, à bord d’un camion transportant du bois».