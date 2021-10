Sommet France-Afrique: Le coup de gueule de Didier Awadi

Sommet France-Afrique vu par Didier Awadi

Le sommet France-Afrique qui s’est tenu vendredi dernier est un «show Télé», selon Didier Awadi. En effet, le Président français Emmanuel Macron a fait face à 11 jeunes africains pour débattre de l’avenir du continent noir. «Pourquoi je n'y étais pas? Ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas sollicité mais je n'avais rien à faire là-bas. Je pense que je n'ai pas l'interlocuteur qu'il faut en face. Dans une messe où tu mets 2 000 personnes, je crois que c'est un show télé. Pour moi, la montagne va accoucher d'une souris. Je ne trouve pas cela sincère. J'aurais voulu qu'ils viennent nous répondre ici», a fait savoir l’activiste.





Selon lui, le contenu de ce sommet était déjà décidé et pensé et «ils étaient là pour l'annoncer». «Oui, on a vu certains jeunes parlaient avec le cœur, c'est bien. Mais pour moi ce n'était pas le moment. Macron est dans une position infantilisante par rapport à nous. Je pense que ce n'est pas respectueux parce qu'il est toujours dans son truc ‘’je vais convoquer les gens et je vais leur dire’’. Là il est à quelques mois des élections et il est super impopulaire chez lui. En parlant à la jeunesse africaine, il se dit peut-être qu'il pourra peut-être avoir quelque voix chez eux. Je ne vois pas de la sincérité dans ce qu'il fait», prévient-il.