Somone: Le braqueur K.Ndiaye alias "Sa Touba" arrêté par la gendarmerie

La brigade de proximité de Somone a mis la main sur un braqueur qui avait participé à une attaque à main armée perpétrée dans cette localité située dans le département de Mbour.





Dans la nuit du 15 au 16 avril dernier, six malfaiteurs armés de coupe-coupes et de couteau ont fait irruption dans une maison, après avoir neutralisé puis ligoté le vigile préposé à la sécurité. Les assaillants ont tenu en respect les deux dames retrouvées dans cette concession avant d'y voler quatre téléphones et un ordinateur portable.





Mais puisqu'un crime n'est jamais parfait, l'un des bandits a été grièvement blessé par les vitres. K.Ndiaye alias "sa Touba" a été victime d’hémorragie.





Mal en point, il a fait une chute au cours de la retraite de la bande. Face à sa détresse, ses camarades ont pris son téléphone portable avant de l'abandonner dans la brousse. Le blessé a été sauvé de justesse par les gendarmes. Informés des faits durant la même nuit, les éléments de la brigade de proximité de Somone se sont déployés aussitôt dans la concession indiquée.





Les pandores ont suivi les traces de sang jusqu'à retrouver K.Ndiaye alias "sa Touba". Le malfaiteur entre la vie et la mort a été évacué dans une structure sanitaire.





Embarqué puis interrogé par les enquêteurs après la prise en charge médicale, K.Ndiaye s'est mis à table avant de livrer l'identité de ses cinq compères en cavale.





Poursuivi pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit avec usage d’arme, détention d'arme sans autorisation administrative, le braqueur a été déféré ce jeudi au tribunal de grande instance de Mbour, selon des sources de Seneweb proches du parquet.