Son accident, les appels de Macky et le 4X4 reçu… Pekh raconte

Pekh a fait un accident lors de la tournée économique de Macky Sall. Le griot est revenu sur ce choc qui a inquiété nombre de sénégalais tout en révélant le soutien que lui a apporté le chef de l’Etat. C'est dans les colonnes de L'Observateur.



«Nous avons tous eu peur. Les choses sont allées très vite. Nous étions tous pris de panique. Je n'ai retrouvé mes esprits que quand le véhicule s'est retrouvé les quatre roues en l'air. Je ne sentais aucune blessure. C'est après que je suis sorti des décombres du véhicule que j'ai remarqué que du sang perlait de mon front. C'est Dieu qui nous a sauvé parce que le véhicule aurait pu prendre feu, donc nous sommes des miraculés, Vraiment pour dire vrai, je ne pensais pas que Je sortirais indemne de cet accident (...)



Le président de la République m'a appelé à deux reprises pour me réconforter. Et, je lui ai fait part de mon intention de poursuivre la tournée avec lui, parce que je me sentais bien. Je lui ai dit qu'un griot n'a pas le droit de prendre la fuite. Il m'a convaincu en me disant que je n'ai pas fui, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ensuite, il m'a demandé de retourner auprès de ma famille qui commençait à s'inquiéter. Mieux, il a pris son téléphone portable pour appeler mes femmes, en les rassurant sur mon état de santé. Ce geste suffisait à lui seul. Il n'était pas tenu de faire tous ces sacrifices. Il a parlé avec presque toute ma famille. Il ne s'est pas arrêté là. Hier nuit (jeudi dernier), il m'a réservé aussi une belle surprise en m'offrant un véhicule flambant neuf (une 4X4).»