Son fils tué lors des manifestations, le cri de douleur de Ndeye LO

Fallou Sene, 15 ans, fait partie des 16 morts enregistrés, lors des manifestations sanglantes qui ont suivi le verdict condamnant l’opposant Ousmane Sonko, à 2 ans de prison, pour corruption de la jeunesse, jeudi dernier, 1er juin.



L’élève en classe de sixième à l’école Les Scientifiques de l’Unité 12, aurait reçu une balle en pleine poitrine, lors des manifestations à l’Unité 22 des Parcelles Assainies, jeudi dernier, entre 17-18 heures, renseigne Enquête.



Le journal souligne que la famille du défunt attend les résultats de l’autopsie. Laquelle n’avait pas encore été réalisée jusqu’à hier dimanche. Toutefois, des témoins repris par la source, indexent déjà les policiers.



En attendant d’en savoir plus sur les circonstances du décès de son fils, Fatimata dite Ndeye LO révèle que ce dernier est sorti à son insu. « J’étais en train de prendre un bain. Il est sorti derrière mon dos, explique la

maman. Dès que je suis sortie de la douche, je me suis mise à sa recherche. On m’a dit qu’il est allé à la manifestation. Pourtant, je lui avais interdit. »



D’autres témoins confient que Fallou Sene était sorti « par curiosité. » C’est ainsi qu’il s’est « retrouvé coincé entre manifestants et forces de l’ordre. » Sa mère décrit « un garçon calme et non violent ».



Ndeye Lo appelle au calme. « Je demande aux autorités de ramener la paix. Le Sénégal est connu comme un pays de teranga (hospitalité). C’est une référence dans la sous-région », lance-t-elle. Avant de s’adresser aux jeunes, leur demandant « de rester chez eux et d’arrêter les destructions et pillages ».