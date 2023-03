Sonatel : pourquoi la connexion ne passe plus entre le DG et les travailleurs

D’après Libération, rien ne va plus entre les travailleurs de la Sonatel et leur direction générale. Le journal rapporte que l’intersyndicale des agents de la société de téléphonie a déposé un préavis de grève, en réaction à l’échec de sa rencontre avec le patron de l’entreprise, Sékou Dramé, pour discuter de sa plateforme revendicative.



Cette décision a été prise au sortir de l’assemblée générale des travailleurs tenue mardi dernier. Selon Libération, ces derniers reprochent aux actionnaires de la Sonatel d’avoir augmenté leurs dividendes tout en leur imposant une baisse de revenus (primes d’intéressement et exceptionnelle). La même source, sans donner plus de détails, indique que la question des intérimaires figure parmi les points d’achoppement des échanges entre les représentants des agents et Sékou Dramé.