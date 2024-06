SONES ET SEN’EAU : La conduite de KMS3 réparée, les opérations d’amélioration de la distribution de l’eau se poursuivent

L’eau revient progressivement dans les ménages depuis la fin des travaux de réparation de la fuite survenue sur la conduite de KMS3 dans la nuit du dimanche au lundi. Pour remettre cette grosse canalisation de diamètre 1,2 m en état, la SONES et la SEN’EAU, accompagnées par l’entreprise KPAX, ont procédé à l’arrêt de l’usine KMS3. Cet arrêt obligatoire a privé Dakar, Thiès et Mbour d’une quantité d’eau importante, soit 140.000 m3/jour sur une production moyenne de 590.000 m3/jour, soit près du quart. En revanche, sans cette réparation, des dommages considérables auraient pu survenir sur les ouvrages à cause des fuites et dans l’environnement immédiat de la canalisation.





L’intervention de réparation de la fuite sur la conduite maîtresse a été une réussite au plan technique. Depuis hier, lundi, l’usine a redémarré et le remplissage de la canalisation complètement vide se fait progressivement. Des manques d’eau sont signalés dans les zones naturellement déficitaires comme les Mamelles dont les réservoirs ont été vides. Il est important de noter que cette zone, située en hauteur, sera sous l’influence de l’Usine de Dessalement d’eau de mer des Mamelles en construction. D’autres points déficitaires ressentent le plus ces dysfonctionnements parce que situés en hauteur ou en bout de réseau.