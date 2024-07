Sonko à Saint-Louis : les explications du ministre de l’Assainissement

Le Premier ministre Ousmane Sonko sera l’hôte de Saint-Louis ce samedi, 6 juillet. La ville tricentenaire abrite la cérémonie de la deuxième édition de la journée nationale de nettoiement (Setal sunu réew) dont la première journée, lancée par le Président Bassirou Diomaye Faye, a vécu le 1er juin dernier.





Le ministre de l’Assainissement, au cœur de l’organisation, à travers ses différentes entités dont l’Office national de l’assainissement (ONAS), revient sur le sens d’une telle activité dans un entretien accordé au journal Le Soleil.





«Le contexte d’hivernage dans lequel nous sommes justifie déjà le choix porté encore sur l’assainissement comme lors de la première journée, explique Cheikh Tidiane Dièye. Et sur ce point, je voudrais en profiter pour féliciter le peuple sénégalais qui a massivement répondu à l’appel du président de la République lors de l’édition du mois passé.»





Le ministre invite, dans ce sillage, «tous nos compatriotes à rester mobilisés pour faire mieux et plus.»





Pour un meilleur suivi, la tutelle mise sur «l’approche communautaire» à travers laquelle, développe le responsable politique, «il faudra mener une campagne de sensibilisation avec l’implication de la cellule familiale qui est la base, de l’école, des religieux, et des médias».





«Sensibiliser avant de sanctionner»





Parallèlement, s’engage le ministre, «je veillerai à l’opérationnalisation et au renforcement de la police de l’Assainissement pour que des infractions soient constatées et sanctionnées».