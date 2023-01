Sonko-Adji Sarr: Pastef/Tivaouane dénonce «Un dossier qui risque d’embraser le pays dans un contexte d’instabilité sous-régionale»

La coordination départementale de Pastef-Tivaouane, convaincue qu’« un procès politique se règle sur le terrain politique », a appelé à « la résistance dans toutes les villes, les communes, les villages et quartiers de Tivaouane et environs ».





Au cours d’un point de presse tenu ce mercredi 25 janvier 2023, dans la capitale de la Tidianiyya, les camarades d’Ousmane Sonko, revenant sur les « preuves matérielles », remarquent que « Le certificat médical du Gynéco Alphousseyni Gaye, le rapport de l’enquête de la gendarmerie, les ‘’audios’’ de Adji Sarr fruités tout dernièrement et le refus de donner une suite aux multiples plaintes déposées par Ousmane Sonko, prouvent à suffisance qu'il s’agit d’une ‘’farce judiciaire’’, d’un ‘’procès politique’’ ».





« L’heure est grave ! Nous ne devons plus laisser Macky Sall choisir ses adversaires politiques. Empêchons-le de vouloir « réduire l’opposition à sa plus simple expression » ! Hier c’étaient Karim Wade et Khalifa Sall. Aujourd’hui, c’est le Président Ousmane Sonko. Et demain ! ? qui le tour ? ». Le constat est de la coordination départementale de Pastef-Tivaouane, qui n’hésite pas à appeler « toute l’opposition à faire bloc pour barrer la route à cette tentative machiavélique de monarchisation du Sénégal ». Les «frères» et «sœurs» de parti du président Ousmane Sonko, selon qui « Tivaouane sera debout comme un seul homme pour défendre le seul candidat du Parti Pastef Les Patriotes à la présidentielle de 2024 », lancent un appel à tous les "patriotes" des dix-huit communes et à toute la coalition Yewwi Askan Wi du département de Tivaouane à « se tenir prêts à la mobilisation afin de faire face à la restriction des libertés, à l’emprisonnement tous azimuts, à la liquidation politique, à l’instrumentalisation de la justice et au troisième mandat ».





Le coordonnateur départemental de l’inter-coalition Wallu-Yewwi, Alioune Badara Mboup, et ses camarades, rappellent que « Ce qui s’est passé en mars 2021 n'avait pas épargné le département de Tivaouane », c'est pourquoi, disent-ils, « nous appelons les chefs religieux à parler avec Macky Sall pour qu'il ne brûle pas le pays ». Selon eux, « Tous les ingrédients semblent réunis pour que ce dossier embrase le pays dans un contexte d’instabilité sous-régionale ». Et de prévenir : « Tout ce qui adviendra demain, Macky Sall sera tenu pour le seul responsable ». Les Patriotes de Tivaouane disent n’être pas prêts à « laisser le Président Ousmane Sonko participer à un procès de la farce dont la sentence est déjà actée par Macky Sall. Nous le défendrons au prix de nos vies. Nous nous battrons pour la préservation des acquis démocratiques, de la liberté d’expression, de la libération du peuple sénégalais, de la justice sénégalaise et contre une magistrature qui a démissionné de ses prérogatives ».





«La phobie de Macky Sall et son clan causée par la montée en puissance de Pastef-les-Patriotes, et de Yewwi Askan Wi»





La coordination départementale du parti Pastef de Tivaouane, après avoir renouvelé ses pensées pieuses et prières à l'endroit d’un « frère », le député Massata Samb, « un digne fils de Tivaouane maintenu dans les geôles par le régime dictatorial, moribond de Macky Sall pour des raisons purement politiciennes », se rappelle avoir dit, en 2021, lorsque le dossier Ousmane Sonko-Adji Sarr avait été agité, qu'il s’agissait d’« un complot ourdi par le pouvoir en place pour casser l’élan de l'opposant, mais surtout écarter un sérieux adversaire politique aux échéances électorales prochaines ». Deux ans plus tard, remarquent les camarades de Sonko, « nous sommes revenus réitérer notre position et déclarer haut et fort, que ce dossier, n’est pas seulement politique, mais politico-judiciaire. Qu’il s’agit d’une cabale contre la personne du président Ousmane Sonko en vue de ternir son image, de salir son casier judiciaire afin de rendre inéligible sa candidature à la présidentielle de 2024 ».