Sorano : Cohabitation potentiellement orageuse entre Abdoulaye Coundoul et Keyssi Bousso

Les nominations intervenues la semaine dernière en Conseil des ministres ont été marquées par un jeu de chaises musicales au ministère de la Culture et de la Communication même si c'est le premier segment seulement qui a été concerné. Et parmi ces nominations, deux ont particulièrement retenu l'attention.





Selon Le Témoin qui sonne l'alerte, il s'agit celles de l'ancien (et quasi-inamovible directeur des Arts) Abdoulaye Coundoul et du tout-puissant directeur général du Grand théâtre Keyssi Bousso, propulsés respectivement à la direction générale et à la

présidence du conseil d'administration du Théâtre national Daniel Sorano.





Dans ce temple de la culture sénégalaise, il va falloir assurément déployer des casques bleus. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Coundoul, le nouveau Dg de Sorano, avait été viré par Bousso de ses fonctions de secrétaire général du Grand Théâtre ! Selon les mauvaises langues, Keyssi l'accusait de le marabouter et de rapporter ses moindres faits et gestes au ministre de la Culture de l'époque.