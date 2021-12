Sortie d'un officier à la retraite: La Gendarmerie se démarque et met en garde

Sortie d

La gendarmerie nationale veut conserver les valeurs qu'elle incarne ! Ainsi, le Haut Commandant a réagi suite à la sortie d'un officier à la retraite à travers la presse. A travers un communiqué transmis à Seneweb, la Gendarmerie s'en est démarquée avant de siffler la fin de la récréation.





"Le dimanche 12 décembre 2021, un officier de la gendarmerie à la retraite se présentant comme un ancien président du conseil d'administration de la coopération d'Habitat de la gendarmerie, s'est délibérément adressé à une presse locale à la tête d'un collectif de populations. L'intéressé dénonçait un litige foncier dans lequel la gendarmerie serait impliquée dans la commune de Diamniadio, selon ses termes", lit-on dans le communiqué dont Seneweb détient une copie.





"La gendarmerie nationale, une force républicaine astreinte au devoir de réserve, regrette les déclarations récurrentes dans la presse de ses personnels qui ne sont plus en activité et qui ne traduisent pas les valeurs qu'elle incarne auprès des populations.





Le Haut Commandant tient à préciser à l'opinion publique que les déclarations de cet officier à la retraite n'engagent nullement la gendarmerie nationale. Elles sont aux antipodes des règles qui régissent notre institution militaire organisée, structurée et respectueuses des lois et règlements.





La gendarmerie nationale apprécie la franche collaboration, le soutien permanent et l'esprit républicain de toutes les bonnes volontés qui l'accompagnement quotidiennement dans sa mission de sécurité des personnes et des biens et défense du territoire national.





Au demeurant, le Haut Commandant de la gendarmerie nationale rappelle que seule voie autorisée pour s'adresser officiellement à l'opinion publique est celle de la Division de la communication et des relations publiques. Il invite, à ce titre toutes les personnes en activité comme à la retraite, à faire preuve de discipline et de retenue pour les aspects ayant trait à la gendarmerie".