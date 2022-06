Sortie dans « Faram Facce » : Barth provoque l'ire des féministes et reçoit des tirs groupés …

Rappel

Le bureau de la mairie de Dakar a été annulé pour non respect de la #Parite

Son maire dit qu’il aime la femme: il couche à gauche et à droite



Lui et sa clique se connaisse #GoorYallaDeug Sonko, Guy…

Il dit presque que ñom ñepay laal si xale yi!

Non mais le niveau!!! https://t.co/EeslnLBVtG