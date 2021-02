Sortie de Diary Sow: Les Sénégalais entre colère, dépit et soutien

La réaction des internautes suite à la sortie de Diary Sow sur Instagram ne s’est faite pas entendre. Actuellement le hashtag #diarysow est parmi les plus populaires aussi bien sur facebook que sur Twitter.Déception et colère sont les sentiments les mieux partagés sur la toile. Rares sont ceux qui continuent de défendre la posture de Diary Sow et estiment qu’elle est dans son bon droit.Sur Twitter, c’est une des phrases qui revient le plus souvent. Certains pensent que la jeune romancière a mis en scène sa disparition pour mieux vendre son livre. Le tout, avec la complicité de son oncle. “Si ce n’est pas un coup de communication alors c’est quoi?”, s’interroge un twitto. “Elle aurait sorti son livre un an après j’aurai compris, mais l’affaire est toute fraîche”, renchérit un autre.“Diary Sow a vraiment besoin de conseils. Le timing n’est pas bon. Elle s’attire les foudres de toute une nation volontairement. Comme disait Pr M.Teuw Niane, elle devrait aller continuer ses études. Ce buzz debile qu’elle crée autour de sa personne ne l’amènera nulle part”, lit-on sur Twitter toujours.Pour d’autres internautes, Diary Sow souffre de troubles de la personnalité, de bipolarité ou de dépression. Ils sont sûrs d’une chose: “elle a besoin d’un soutien psychiatrique et/ou psychologique car elle ne va pas bien”.Au même moment, des personnes pensent qu’il serait tout simplement plus adéquat de laisser Diary vivre sa vie et respecter ses décisions.Enfin, les théoriciens du complot restent toujours sur leurs positions. Pour eux, Diary Sow est manipulée par quelqu’un et n’est nullement responsable de ses actions. Ils se disent même que peut-être, son compte Instagram a été piraté.In fine, sur la toile, les commentaires et suspicions vont bon train.