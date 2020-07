Sortie de la 38e promotion de l’ENSOA forte de 115 sous-officiers

Au total, 115 nouveaux sous-officiers sénégalais et africains de la 38e promotion de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) de Kaolack ont reçu leurs épaulettes lors d’une cérémonie présidée vendredi par le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba.



Cette cérémonie marque le couronnement de deux années d’une formation rigoureuse, exigeante, marquée par les sacrifices de 115 élèves sous-officiers qui sont aujourd’hui à l’honneur, a-t-il fait valoir au cours de la manifestation.

Dans cette institution (ENSOA), les sous-officiers de rang prennent conscience des enjeux et défis à travers des enseignements appropriés mêlant notamment des outils et techniques modernes, a souligné Me Kaba.

Il a rappelé que 2206 sous-officiers sénégalais et africains avaient déjà été formés à l’ENSOA depuis son ouverture.