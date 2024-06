Sortie du Premier ministre : Mamadou Thior recadre Sonko





«Je n'ai pas de comptes à rendre aux journalistes», avait déclaré Ousmane Sonko jeudi dernier. Une sortie qui est une «déclaration malheureuse», aux yeux de Mamadou Thior, président du Conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie (Cored).





Invité du «Jury du dimanche» sur iRadio et ITv de ce dimanche 2 juin 2024, le journaliste rappelle au Premier ministre que la presse a un rôle important à jouer en démocratie. «Depuis qu'il est nommé Premier ministre, avec les équipes de la Rts, il passe constamment au 'Journal télévisé'. On ne peut pas mettre la presse sur le même pied que les réseaux sociaux. On se rend compte de ça quand on est aux affaires», a-t-il dit.





Selon lui, les médias ne sont pas là pour mettre des bâtons dans les roues du Premier ministre et de son gouvernement. «La presse est un chien de garde pour voir ce que le régime va faire», a-t-il précisé.