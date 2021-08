Sortie sur le Magal Touba : Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly recadre Moustapha Diakhaté

"Depuis deux ans nous ne sommes pas allés à la Mecque. Celui qui a renoncé à aller à ce lieu saint, doit aussi accepter de renoncer à des Magal ou des Thiant à cause de la pandémie. Ces types de rassemblement, je n’y prends pas part", cette sortie de l'ancien député, président groupe parlementaire BBY, Moustapha Diakhaté, au cours d'un entretien avec Dakaractu, n'est pas du goût de certains responsables et dignitaires mourides comme le député et religieux Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.





Le parlementaire qui a joint Dakaractu par téléphone, dénonce "une sortie malencontreuse" de Moustapha Diakhaté qui, selon lui, tend à jeter le discrédit sur l'organisation du grand Magal de Touba.





"Moustapha Diakhaté doit savoir raison garder, tout récemment il avait attaqué la descendance du Prophète avant de s'excuser publiquement et aujourd'hui il vient encore faire une sortie malencontreuse voire malhonnête sur la tenue du Magal. Nous dénonçons cette malhonnêteté de Moustapha Diakhaté et nous l'invitons à la retenue. Car l'année dernière le Magal de Touba s'est tenu dans le contexte de pandémie Covid-19, et après le Magal, à la fin de la période d'incubation, aucun cas n'a été enregistré à Touba. Donc qu'il arrête de se mêler de cet événement qui constitue une recommandation de Serigne Touba envers les fidèles mourides et musulmans à part entière", a dénoncé Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara au bout du fil.





Par ailleurs, le religieux de révéler que l'ancien compagnon du président Macky Sall a fortement joué sur le fait que le chef de l'État peine jusque-là à gagner une joute électorale dans la ville sainte de Touba.