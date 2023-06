SOS Casamance dénonce les attaques contre les consulats du Sénégal

L’Association SOS Casamance dénonce les actes de vandalisme perpétrés dans les consulats du Sénégal à Paris, Milan, Bordeaux et New York. Ces attaques ont, d’ailleurs, poussé le ministère des Affaires étrangères à fermer temporairement ses consulats généraux dans le monde entier. “L'organisation SOS Casamance dénonce avec véhémence ces comportements destructeurs qui ne donnent pas une bonne image de la diaspora. Malheureusement, cette situation cause aujourd'hui des difficultés à des milliers de Sénégalais résidant à l'étranger et à leurs familles dans leurs démarches administratives”, déplore SOS Casamance dans un communiqué que nous publions in extenso.







“Le mardi 6 juin 2023, un communiqué du gouvernement sénégalais, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, a annoncé la fermeture temporaire de ses consulats généraux dans le monde entier.





Cette mesure fait suite aux récents incidents malheureux survenus dans les consulats situés à Paris, Milan, Bordeaux et New York, qui ont entraîné des dommages aux biens publics et mis en danger la vie d'autres personnes.





L'organisation SOS Casamance dénonce avec véhémence ces comportements destructeurs qui ne donnent pas une bonne image de la diaspora. Malheureusement, cette situation cause aujourd'hui des difficultés à des milliers de Sénégalais résidant à l'étranger et à leurs familles dans leurs démarches administratives.





S'il est de notre droit d'exprimer nos griefs et de protester, nous n'avons pas le droit d'endommager les biens d'autrui ni d'entraver la libre circulation des personnes. L'organisation SOS Casamance exhorte le gouvernement sénégalais à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la réouverture rapide des services consulaires et assurer leur bon fonctionnement.





SOS Casamance encourage également les personnalités politiques à faire preuve d'une plus grande responsabilité et à adhérer aux principes démocratiques et à l'état de droit.”













Paris, le 8 juin 2023





Délégué Général