[Contraception (2/3)] Souadou Ndiaye : “ Je me protège contre d’éventuelles agressions sexuelles”

Les raisons qui poussent une femme à recourir à la planification sont nombreuses et variées. Divorcée et mère d’un garçon de 2 ans, la dame Souadou Ndiaye se sert de la contraception comme une arme de prévention contre les agressions sexuelles. « Je me suis séparée de mon mari, il y a à peine 6 mois. Et, je ne peux pas retourner chez mes parents car mon père me l’a formellement interdit», dit-elle. La dame loue un appartement dans un bâtiment colonisé par des célibataires. Elle vit la hantise d’un viol pouvant déboucher sur une grossesse. «J’ai le sentiment qu’à tout moment mes colocataires peuvent s’attaquer à moi. Ils me font souvent des avances et je sais qu’ils peuvent penser à me violer. Donc, j’ai fait recours à la planification familiale pour me protéger d’éventuelles agressions sexuelles », révèle-t-elle.