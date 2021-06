Soupçonnant son ami d'avoir tenté de violer son épouse, il l'envoie aux urgences

Le pire a failli se produire au village de Thioyel situé dans le département de Mbacké. Deux bergers se sont livrés à une rude bagarre occasionnant des blessures graves réciproques.





Selon l'économie des faits, Fatimata Sow a informé son époux Mamadou Sow qu'elle a failli être violée par son ami Mamadou Ka. La mère de 04 ans enfants âgée de 23 ans lui dira ce dernier a tenté de récupérer son numéro de téléphone par force.





Ruminant sa colère, le berger de 29 ans a rencontré le lendemain son ami âgé de 27 ans qui aurait tenté de coucher avec son épouse. Ainsi, les deux hommes se sont échangé des coups de machettes au cours de leur rude bagarre.





Mais le mari de Fatimata a pris le dessus sur son ami Mamadou Ka. Ce dernier a été grièvement blessé et évacué à l'hôpital Ndamatou à Touba où il a été interné aux urgences durant une semaine. L'homme marié à deux épouses a atterri par la suite à la brigade de proximité de gendarmerie de Sadio avec un certificat médical attestant une ITT de 90 jours (03 mois) selon des sources de Seneweb. En effet, le bras de Mamadou Ka a été cassé par l'époux de Fatimata Sow.





Grièvement blessé à la tête, Mamadou Sow s'est présenté aussi à la gendarmerie avec un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 07 jours.