Soupçonné de vol d’une bonbonne de gaz : B.Ndoye menace de poignarder sa mère

Incroyable mais vrai. Accusé d’avoir volé une bonbonne de gaz par sa mère, B.Ndoye s’est emparé d’un couteau et menacé de tuer celle qui lui a donné la vie.





Cette dernière, une enseignante du nom de K.Ndoye, vit une situation difficile avec son fils. Ainsi, depuis l’échec de sa tentative d'émigration, B.Ndoye mène la vie dure à sa mère.





Ayant remarqué la disparition de sa bonbonne de gaz, l’enseignante a accusé son fils du vol. Furieux, ce dernier a brandi un couteau et menacé de mettre fin à la vie de sa mère.





Ainsi, conduit devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour menace de mort à ascendant, l’accusé nie les faits. Face au juge, le prévenu renseigne que tout cela est une ruse de sa mère dans le but de l’expulser de la maison.

« J’ai déboursé des millions pour construire une maison sur le terrain de ma mère. Et, depuis qu’elle a divorcé de mon père, elle veut m’expulser de la maison chose que je n’accepterai jamais», a-t-il déclaré aux juges.





Dans sa déposition, l’enseignante déclare qu’elle ne se sent plus en sécurité avec son fils, sous le même toit et demande à ce qu’il sorte de sa maison avant que l’irréparable ne se produise.

« Je le soupçonne de vol, il veut me tuer, je n’imagine pas ce qu’il pourra me faire la prochaine fois », s'est-elle lamentée devant la Cour.