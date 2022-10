Sous la menace d'un couteau : Un chauffeur de bus tente de violer une ex-receveuse

Le chauffeur de bus Tata tente de violer une ex receveuse

Une ex-receveuse de bus Tata l'a échappé belle ! Elle a failli être violée dans une chambre, au lac Rose, par un chauffeur de bus. Selon des sources de Seneweb, l'homme, armé d'un couteau, s'est jeté sur elle pour satisfaire sa libido. Mais M. S. s'est débattue jusqu'à sortir des griffes de son bourreau I. Ndoye. Suite à la plainte déposée par la victime, les policiers du commissariat de Yeumbeul Comico ont arrêté le mis en cause à l’arrêt bus de la ligne 82. Détails !





Pourtant, le chauffeur de bus Tata a vécu une idylle avec sa petite amie, avant que leur relation ne vole en éclats. Ainsi, I. Ndoye et l'ex-receveuse de bus M. S. avaient coupé les ponts.





Mais l'homme âgé de 37 ans a tendu un piège à son ex-dulcinée, par le biais de son ami A. Fall. Ce dernier est entré contact avec M. S. pour l'inviter au Lac Rose, juste pour discuter.





Ne se doutant de rien, l'ex-copine du chauffeur de bus a répondu favorablement à cette invitation. Erreur ! M. S. a regretté sa virée au lac Rose où elle a failli être violée, selon des sources de Seneweb.





D'après le récit de la victime, l'ami de son ex s'est retiré de la chambre, dès son arrivée. Après le départ d’A. Fall, le chauffeur a fermé la porte avant de tenter de violer son hôte sous la menace d'un couteau.





Mais I. Ndoye s'est heurté à l’opposition farouche de son ex-copine qui s'est débattue jusqu'au bout. Elle s’en est sortie avec des blessures provoquées par l'arme blanche de son bourreau.





Plus tard, la victime s'est rendue à l'hôpital. Après les soins, M. S., munie d'un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 10 jours, a déposé une plainte sur la table du chef de service du commissariat de Yeumbeul Comico pour coups et blessures volontaires par arme blanche et tentative de viol.





Aussitôt, le commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo et ses hommes se sont lancés aux trousses du mis en cause qui était en cavale.





En effet, le chauffeur est resté plus d'une semaine sans reprendre service au niveau de la gare routière.





Espérant sans doute que son dossier a été classé sans suite, le fugitif s'est présenté à l’arrêt bus de la ligne 82. Grande a été sa surprise quand les hommes du commissaire Diallo lui ont passé les menottes devant ses collègues. Également, les policiers ont mis la main sur son complice.