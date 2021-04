Soutien à Adji Sarr : Aida Patra et des dames de la diaspora en sit-in demain

Après les manifestations de soutien à l’endroit de l’opposant Ousmane Sonko, dans le cadre des accusations de viols et de menaces de mort portées contre lui par la masseuse Adji Sarr, des femmes qui défendent son accusatrice ont décidé de descendre dans la rue pour se faire entendre.Sur une affiche parvenue à L’AS, des dames de la diaspora coachée par la célèbre Aïda Patra invitent «toutes les femmes et les hommes de vérité» à leur sit-in qu’elles organisent demain à partir de 16 heures à la Place de la Nation, anciennement appelée Place de l’Obélisque. L’objectif de la manifestation est non seulement de réclamer justice pour Adji Sarr mais aussi de dire stop aux violences faites aux femmes en général.Ainsi leur soutien à la masseuse la plus célèbre du Sénégal vient s’ajouter à celui du Collectif pour la Défense des Droits de Adji Sarr (CODDAS), basé aux Etats-Unis, et aussi à celui de la fédération des femmes du monde rural. Dire donc que le feuilleton Sonko-Adji Sarr est loin de connaître son épilogue...