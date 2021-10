Soutien à GMS : Jamra rend hommage à l'activiste

Dans les liens de la détention à cause de son engagement sans faille auprès des faibles et des démunis, Jamra rend hommage et soutient l'activiste Guy Marius Sagna (GMS).



"Lorsque tu as fais à Jamra l'amitié d'une mémorable visite de courtoisie, le jeudi 04 février dernier, nous ne pouvions pas faire mieux que de saisir cette opportunité pour t'exprimer toute notre gratitude pour ton engagement patriotique constant contre les injustices sociales, qui ont toujours occupé une place de choix dans le tableau de bord de Jamra", lit-on dans une note de l'ONG.



D'ailleurs, ces liens d'amitié avaient permis à l'activiste de recevoir un trophée sculpté sur une feuille en bronze, représentant la carte du continent africain.



"Jamra a voulu, prenant l'opinion à témoin, t'élever, à sa façon, à la dignité honorifique de “Grand Patriote”. Séance solennelle précédée d'un duplex avec le Président exécutif de Jamra, Imam Massamba Diop, qui avait tenu personnellement à féliciter de vive voix "notre" récipiendaire". Des "voix sans voix", comme tu aimes les qualifier. En union de prières au profit d'un compatriote fidèle en amitié, solidairement présent dans la plupart des combats de terrain de Jamra, nous formulons auprès du Tout-Puissant notre fervente requête d'allègement de tes "nattus" (épreuves), qui semblent décidément te poursuivre comme une malédiction", prie Jamra.