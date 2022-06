Soutien aux pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée : L'ITF donne 5 T de vivres d'une valeur de 4 millions

Plus de 5 tonnes de vivres d'une valeur de plus de 4.000.000 de FCFA ont été remises, par Bayla Sow, Secrétaire régional adjoint de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) pour l'Afrique. Une manière pour l’entité de venir en aide aux 379 pécheurs sénégalais dont les 31 pirogues ont été arraisonnées depuis le 25 mai 2022. La cérémonie de remise a été faite en présence des syndicats guinéens membres de l’ITF. La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a exprimé ce vendredi 10 juin 2022, à Conakry (Guinée) sa solidarité.



L’ITF, créée en juillet 1896 (plus de 125 ans d’existence) est une fédération syndicale qui regroupe les syndicats des travailleurs des transports (aviation civile, transports routiers, transports ferroviaires, transports urbains, logistique et entrepôts, navigation intérieure, ports, marins et pécheurs industriels et artisanaux). L'ITF compte 700 syndicats et plus de 18 millions de membres. Elle est présente dans 154 pays.

L'ITF a son siège à Londres et dispose de plusieurs bureaux régionaux (Nairobi, New-Delhi, Rio de Janeiro, Amman et Bruxelles) et sous régionaux (Abidjan, Genève, Panama City, Tokyo, Singapour, Hong-Kong, Sidney et Montréal). L'ITF a le statut d'observateur dans plusieurs institutions internationales dont l'Organisation Internationale du Travail (OIT), l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), l'Organisation Maritime Internationale (OMI).

Dans le secteur de la pêche, l'ITF se bat pour un travail décent pour les pêcheurs et combat farouchement la pêche illicite, non déclarée et non règlementée. Depuis 2021, l'ITF finance un projet de 3 ans de syndicalisation des pécheurs dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest (Nigeria, Ghana, Côte-d’Ivoire et Sénégal ) .