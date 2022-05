Soutien aux sage-femmes en prison: Le Sames lance une collecte de fonds et mobilise les agents de santé

À travers le collectif des travailleurs de la santé et de l'Action Sociale, les agents de santé comptent soutenir les sage-femmes mises aux arrêts dans l'affaire d'Astou Sokhna. L'association des sages-femmes est sur la première ligne pour faire face aux charges. Selon le communiqué signé par le Syndicat autonome des médecins du Sénégal ( Sames), les donateurs sont invités à envoyer leur contribution via les transferts d'argent." Nous rappelons à la population que le combat réel que nous menons depuis longtemps avec notamment l'organisation d'une marche nationale, c'est la mise aux normes de nos structures en termes d'effectifs, de matériel et d'infrastructures pour des soins de qualité au Sénégal" écrit le syndicat.



Le Sames affirme que les travailleurs de la santé ont passé une fête du travail dans la tristesse et la consternation car : "nos sœurs dorment injustement en prison et que les médecins de Passy et de partout au Sénégal, sont traînés dans la boue, malgré leurs innombrables sacrifices".En outre, le Syndicat Autonome des Médecins Pharmaciens et Chirurgiens dentistes du Sénégal (SAMES) arme de courage et de détermination les travailleurs parce que l'organisation syndicale estime que: "ces attaques répétées visent toutes les catégories socio-professionnelles de notre secteur et nous allons ensemble mener la lutte".