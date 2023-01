Souveraineté alimentaire : La stratégie quinquennale coûtera 5 000 milliards F CFA

D’après le journal Le Soleil, le Sénégal prévoit de dérouler à partir de 2024 une stratégie nationale de souveraineté nationale d’un montant de 5000 milliards F CFA, sur 5 ans. Les grandes orientations ont été dévoilées hier en marge d’un Conseil interministériel présidé par le Premier ministre, Amadou Bâ.





Ce dernier explique : « La stratégie examinée aujourd’hui en vue de sa soumission à l’appréciation du chef de l’État, Macky Sall, devra être conforme aux objectifs de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale qui consistent, entre autres, à réduire l’impact des risques climatiques, économiques, environnementaux et sanitaires par la maitrise de l’eau, la diversification des productions, la formation des ruraux dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire. »





Le chef du gouvernement souligne qu’il s’agit d’abord pour le ministère des Finances et du Budget, « d’étudier les modalités de financement des investissements » prévus dans cette stratégie notamment pour l’amélioration de la productivité et de la production génétique. Avant que le département en charge de l’Élevage et des Productions animales ne lance « des réformes relatives au Code pastoral » et à « l’accélération de la mise en route et le maintien de la mesure de restriction des importations des volailles et produits agricoles. »





L’ambition est d’augmenter le volume des productions agricoles afin de consolider et de sécuriser l’autosuffisance, appuie-t-il.