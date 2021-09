Spéculations foncières : Comment des professeurs d’université et des médecins ont été grugés à Mbour

Les litiges fonciers continuent de défrayer la chronique, au Sénégal. En effet, à Sindia, trois personnes ont été déférées au parquet de Mbour, pour lotissement irrégulier et vente de parcelles à usage d’habitation dans un site qu’ils ont appelé Ndomba 2.



El Hadj Sidy Niang Diongue, Assane Diop Guèye et Ousseynou Diouf ont été interpellés par la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (DSCOS), suite à plusieurs plaintes qui visaient les membres de cette bande de présumés spéculateurs fonciers qui auraient vendu à des tiers des parcelles à usage d’habitation sur un site irrégulièrement loti.



Ainsi, les pandores ont ouvert une enquête qui a permis de mettre la main sur ce trio. Les autres complices présumés, Ass Diongue et Ousseynou Diouf, se chargeaient, d'après le quotidien "EnQuête", de trouver des clients à qui ils proposaient des terrains dans le lotissement de la Sonatel, appelé Ndombo 1. Lorsque le marché était conclu, ils exigeaient au client de passer à la caisse, moyennant 3 millions de francs Cfa au minimum, pour chaque parcelle.



C’est par cette stratégie que les courtiers ont fini par berner plusieurs personnes, au rang desquelles on peut compter des professeurs d’université, des médecins, des émigrés et des retraités. Certains d’entre eux ont été spoliés à hauteur de 21 millions de francs Cfa, d’autres à 6 millions de francs Cfa.



Devant les enquêteurs, les prévenus ont reconnu les faits. Ainsi, El Hadj Sidy Diongue a confessé avoir reçu un virement d’une somme de 15 millions de francs Cfa de l’un des plaignants et d’un autre transfert d’argent d’un million de francs Cfa.