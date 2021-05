Spoliation foncière et agression de Guy : Le FRAPP dépose une plainte contre le DG du Coud

Les bisbilles entre le directeur général du Coud, Maguette Sène et le Frapp prend une tournure judiciaire. Le secrétariat exécutif national (Sen) du Frapp représenté par Me Khoureïchi Ba, a déposé, ce vendredi, une plainte à la section de recherche de la gendarmerie contre Maguette Sène (Dg du Coud et maire de Malicounda) et une vingtaine de ses proches.





Le Sen du Frapp pointent les délits « d’attentats à la liberté commis par un officier public (en la personne de Guy Marius Sagna), association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, violences et voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à la liberté d'aller et venir et d'expression ».





Ceci, suite à l’agression dont le coordonnateur du Frapp, Guy Marius Sagna a été victime à Nianing, le 6 mai dernier, alors qu’il devait prendre part à une réunion publique à propos d’un litige foncier portant sur 18 hectares que le maire de Malicounda aurait indûment cédé à des tiers.





Le Frapp se rendra à Nianing ce Dimanche





Invité à nouveau à Nianing, ce dimanche 30 mai, à une autre réunion publique d'information, le Frapp a décidé de s’y rendre malgré les risques de tensions.





« Le Frapp assistera à une réunion publique d'information organisée par nos compatriotes du mouvement Jog Jot Na. Le Frapp ira pour défendre la constitution du Sénégal ainsi que les lois et règlements qui ont été piétinés par les nervis du maire de Malicounda qui ont agressé violemment 05 membres du Frapp, il y a quelques jours », pestent Guy Marius et Cie.