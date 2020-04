Sport collectif à Ziguinchor : Le gouverneur prévient

Guedj Diouf, Gouverneur de Ziguinchor

Depuis l’apparition du premier cas communautaire dans la région de Ziguinchor, les autorités territoriales veillent sur le respect des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie du covid-19. Le gouverneur de la région, Guedj Diouf invite les populations à limiter les déplacements pour une meilleure gestion de la situation.





« On n’agit pas par émotion ou par fantaisie, on agit suivant une appréciation objective de la situation du moment. Mais pour l’heure, nous invitons la population à limiter les déplacements parce que le virus ne circule pas de lui-même, il circule par le biais des personnes. Donc, si on limite les déplacements, je pense qu’on pourra arriver ensemble à neutraliser ce virus au niveau de la région de Ziguinchor. Il ne faut pas se voiler la face, le virus commence à se propager dans la région », soutient-il sur IRadio.





Malgré l’interdiction de toutes les compétions sportives sur le plan national et international, les jeunes continuent de faire du sport collectif à Ziguinchor. De ce fait, le gouverneur promet qu’il va prendre toutes les dispositions pour mettre un terme à cela.





« Je dis à ces personnes-là d’arrêter. Certes le sport est bon pour la santé mais ce n’est pas un prétexte pour se retrouver chaque soir, créer un attroupement, cela doit cesser. Je n’hésiterai pas à prendre toutes les dispositions pour arrêter ces regroupements », prévient Guedj Diouf.





Depuis mardi, une forte présence policière est notée sur plusieurs artères de la ville et dans certains quartiers pour faire respecter les mesures.