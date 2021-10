Sport et violence : Il se fait charcuter par un supporter pour avoir….

Violence dans le sport

Tout est parti du tournoi de football doté de la coupe du maire de Mbadiane, dans l’arrondissement de Darou Mousty. Dimanche dernier, cette compétition sportive a failli virer au drame à cause d’une altercation entre l’arbitre et les supporters.





D’après le récit du quotidien L’observateur, les faits se sont déroulés au terrain municipal de Mbadiane qui a accueilli l’Asc Darou Makhab pour un match de foot. Comme à l’accoutumée, les joueurs adverses qui rivalisaient, donnaient le meilleur d’eux même et tous les coups sont permis pour remporter la victoire. C’est sur ces entrefaites qu’un joueur de l’équipe hôte a violemment blessé son adversaire, en voulant dégager le ballon. A cause de la violence du geste, l’arbitre lui a infligé un carton rouge. Ce qui n’a pas plu aux supporters de l’Asc Darou Makhab qui n’ont pas hésité à poursuivre l’arbitre. Pour se sauver, ce dernier a eu la chance de se cacher dans une voiture. Le chauffeur à bord a démarré en trompe et l’a surement sauvé d’un lynchage.





Malheureusement, l’un d’eux avait identifié le chauffeur qui a sauvé l’arbitre et ne comptait pas laisser tomber l’affaire. Quelques temps après cette mésaventure que le chauffeur avait certainement oubliée, le supporter belliqueux a attendu la nuit pour lui faire sa fête devant sa maison où il prenait l’air. Armé d’une machette, le supporter a marché sur la pointe des pieds avant de surprendre sa cible, laquelle était couchée. Il s’est rué sur lui sans hésiter et a essayé de le charcuter. C’est de justesse que la victime a paré le coup mais s’en est sorti avec de graves blessures lors de la confrontation physique.