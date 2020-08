Stade Assane Diouf : Des jeunes de Rebeuss et la famille omarienne en phase avec Abdou Karim Fofana

Suite au communiqué publié par le collectif René Sanchez, pour s’opposer à la solution trouvée par le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, dans le dossier du stade Assane Diouf, la famille omarienne et le collectif pour la sauvegarde et la réhabilitation du stade Assane Diouf apportent leur soutien à Abdou Karim Fofana.







Dans L’Observateur, l’ancien député Cheikhou Oumar Sy, porte-parole de la famille omarienne, déclare : «Il y a eu des discussions entre les différentes parties pour trouver une solution à cette situation qui perdure depuis plus de 16 ans. Les Chinois avaient prévu sept immeubles et le ministère de l’Urbanisme leur a fait savoir qu’il serait très gênant de construire ces bâtiments face à la mosquée omarienne».





Baba Touré, membre du Collectif pour la sauvegarde et la réhabilitation du stade Assane Diouf, de renchérir : «Nous avons été surpris par ce communiqué. Pour l’intérêt de Rebeuss, nous appelons nos frères du Collectif René Sanchez à revenir à la raison (…) Nous accueillons le projet à bras ouvert et nous allons le défendre».





Tous les deux marquent leur accord quant à la solution proposée par Abdou Karim Fofana à savoir l’acceptation par les Chinois de céder 1,5 Ha sur les 2,5 Ha qui leur étaient octroyés par le régime libéral. Sur les 1,5 Ha cédés, le stade sera refait sur 1 Ha pour les jeunes de Rebeuss.