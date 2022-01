Stéphane Volant, PCA de la SETER : « Nous ne sommes pas des voyous! »

Le Président du conseil d'administration (Pca) de la SETER ne lâche pas l'affaire. Stéphane Volant crie son indignation après certaines sorties dans la presse.





"Je ne comprends pas du tout cette interpellation. Les hommes politiques doivent faire de la politique. Moi je fais du business. Je m’occupe d’opérer un train, je suis le président d’une entreprise, je gère 950 salariés et bientôt des centaines de milliers de clients, je laisse aux hommes politiques le choix de leurs interpellations, la propriété de leurs propos. Je ne commente pas l’actualité sénégalaise pas davantage que quand je suis à Paris, je ne commente pas l’actualité politique française. Je vous laisse ce débat", fulmine-t-il





«J’ai l’impression de temps en temps qu’on nous considère comme un GAFA (Acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon)» dit le DG. J’ai l’impression qu’on considère la SETER comme un grand prédateur. Arrêtons d’imaginer que nous allons mal nous conduire. Quand on est détenu à 100% par la SNCF et que demain on s’apprête à accueillir une part très significative d’actionnariat de l’État du Sénégal, je ne vais pas me conduire comme un prédateur, comme un voyou", précise-t-il.





Et d'ajouter : " Ce n’est pas mon sujet. J'en ai assez d’être traité comme un voyou. La SETER est un partenaire convenable. Elle le prouve en opérant un train qui visiblement a beaucoup de succès et j’espère que nous partagerons ce succès pendant de nombreuses années encore" évoque-t-il dans Dakaractu.