Sud vs CSS, Talla Sylla, Béthio Thioune, Latif Coulibaly : Me Ousmane Seye, l’avocat des causes célèbres

Décédé, ce jeudi 9 mars, des suites d’un malaise, Me Ousmane Seye a marqué l’histoire du barreau sénégalais. L’homme a été au cœur des affaires judiciaires les plus médiatisées du pays, durant ses trois décennies de carrière.















Le réveil a été brutal en cette matinée du 09 mars 2023 avec la nouvelle du décès de l'avocat Me Ousmane Seye, victime d’un malaise fatal.









Inscrit au barreau depuis 1985, Maître Ousmane Seye a su marquer les esprits durant son parcours au sein barreau sénégalais. Avec 35 ans d’expérience, il a plaidé dans beaucoup de grandes affaires et défendu des personnalités notamment issus des médias: Abdou Latif Coulibaly, Madiambal Diagne, Yakham Mbaye et feu Babacar Touré et le groupe « Sud Communication » dans l’affaire Sud/Css.









Chez les hommes politiques, il a plaidé pour Talla Sylla, Diombass Diaw (dans l’affaire l’opposant à Oumar Sarr), Amath Dansokho, entre autres.









L’une de ses affaires les plus marquantes fut sans doute celle dénommée “Médinatoul Salam”, avec comme principal accusé, Cheikh Béthio Thioune, dont il défendait les intérêts. Le chef des Thiantacounes avait été condamné à 10 ans de travaux forcés pour « complicité de meurtre » et « non dénonciation de meurtre » par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour, dans cette affaire de double meurtre de Médinatoul Salam.









Me Ousmane Seye était tout simplement l’avocat des causes célèbres. D’aillurs deux grands procès l’attendaient avant sa disparition : l’affaire Sitor Ndour, ancien Directeur général du Centre des Oeuvres Universitaires de Dakar (COUD), acccusé de viol ; et celle de l’ex Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana inculpé pour détournements de deniers publics, corruption d'agents publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite.









Un avocat “combatif”









Après la nouvelle de sa mort, les témoignages sont unanimes pour louer sa pugnacité. "Il expliquait et assumait ses positions, observe Me Massokhna Kane. Ousmane Seye a marqué tout le monde, il n'a jamais laissé quelqu'un indifférent. Il était un avocat dans toute la dimension du mot. C'est-à-dire qu'il était réceptif et courageux, combatif quand il croyait en quelque chose".









"Me Ousmane Seye était un homme de droit, il défendait ses idées de façon sincère et loyale", souligne, pour sa part, le spécialiste en droit constitutionnel Ngouda Mboup. Ce dernier révèle que maître Ousmane Seye "a beaucoup œuvré pour l'adoption du règlement N°5 de l'UEMOA relatif à la présence de l'avocat dès l'interpellation”.









Les deux hommes de droits regrettent la perte, pour le barreau et pour le Sénégal d'un homme d'une grande dimension, un grand avocat.









Me Ousmane Seye, chef de file du Front républicain, était également engagé politiquement.









Son parti est membre de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar. Son engagement lui a valu d’être porté à la vice-présidence du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCTT)